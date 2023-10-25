Около 90% пассажиров метро Москвы выбирают безналичную оплату проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 90% пассажиров столичного метрополитена пользуются безналичной оплатой проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, доля безналичных оплат преодолела рекордную отметку в 88%.

"Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. А популярность цифровых технологий, которые позволяют отказаться от наличных денег, растет с каждым годом. Почти все пассажиры метро делают выбор в пользу удобных, быстрых и экологичных способов оплаты", – подчеркнул он.

До этого стало известно, что в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. В Дептрансе уточнили, что оплата проезда гарантирует пассажирам получение страховой выплаты в случае ДТП, помогает специалистам оценивать востребованность маршрутов и корректировать расписание, а также позволяет направлять средства на обновление транспорта.

Ранее сообщалось, что пользователями приложения "Московский транспорт" стали более 1,5 миллиона человек. С его помощью пассажиры могут пополнять транспортные карты, оплачивать парковки, прокладывать маршруты в метро и совершать другие действия.

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