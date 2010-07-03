Парящий мост появится над парком "Останкино"

Парящий мост появится в парке "Останкино" 1 августа в честь 80-летия ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Как рассказали сотрудники ВДНХ, знаменитый французский художник Оливье Гросстет приступит к созданию необычного арт-объекта из картона и клейкой ленты в эту субботу. С 27 по 30 июля мастер и его команда будут работать над деталями моста: крышами, арками, карнизами. "Инсталляцию соберут из 350 картонных коробок, соединенных между собой клейкой лентой", – уточнили в пресс-службе.

В длину парящий мост будет достигать 18 метров, а в ширину – 2,5 метра. Когда объект будет готов, его поднимут в воздух на высоту около 20 метров на трех воздушных шарах диаметром по шесть метров каждый.

Всем желающим предложили поучаствовать в создании моста. "Команда художников в своей фирменной манере научит добровольцев, как с легкостью орудовать картоном, создавая из него настоящие произведения искусства", – отметили представители ВДНХ.

Установят инсталляцию в первый день юбилейных торжеств – в полдень 1 августа – на площади перед Белой ротондой в парке "Останкино". Руководить процессом будет сам Оливье Гросстет. Парящий мост будет украшать парк до 4 августа включительно, добавили в пресс-службе.

Снос своей инсталляции Гросстет также превратит в праздник. В 12:00 4 августа москвичей пригласили "собственноручно разрушить картонные детали, попрыгать на коробках и получить массу удовольствия от процесса и общения".

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. Юбилей будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и гостей города ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк. Кроме того, 1 августа в павильоне "Дом культуры" откроется выставка работ художников с лучшими видами ВДНХ.