Более 60 тысяч консультаций получили предприниматели в Центрах услуг для бизнеса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные предприниматели получили в Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) за полгода свыше 60 тысяч консультаций по вопросам открытия и ведения своего дела в столице.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, больше всего предприниматели интересовались образовательными, финансовыми и имущественными программами (16%). Вопросы налогового и бухгалтерского учета интересовали 14,5% предпринимателей, еще 12,5% обратившихся узнавали про участие в городских мероприятиях для бизнеса.
Всего к настоящему моменту в столице функционируют 15 Центров услуг для бизнеса, которые расположены во всех административных округах. В каждом из них предприниматели могут получить бесплатную консультацию по созданию бизнеса, а также узнать обо всех мерах городской поддержки. Только за 2018 год предприниматели получили свыше 100 тысяч консультаций от специалистов.
Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей. Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысячи.
По росту количества индивидуальных предпринимателей Москва занимает первое место в России. В 2018 году их число увеличилось на 12,5% (более 35 тысяч человек). Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47% и по итогам 2018 года превысили 473 миллиарда рублей.
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