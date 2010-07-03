Более 60 тысяч консультаций получили предприниматели в Центрах услуг для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприниматели получили в Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) за полгода свыше 60 тысяч консультаций по вопросам открытия и ведения своего дела в столице.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, больше всего предприниматели интересовались образовательными, финансовыми и имущественными программами (16%). Вопросы налогового и бухгалтерского учета интересовали 14,5% предпринимателей, еще 12,5% обратившихся узнавали про участие в городских мероприятиях для бизнеса.

Всего к настоящему моменту в столице функционируют 15 Центров услуг для бизнеса, которые расположены во всех административных округах. В каждом из них предприниматели могут получить бесплатную консультацию по созданию бизнеса, а также узнать обо всех мерах городской поддержки. Только за 2018 год предприниматели получили свыше 100 тысяч консультаций от специалистов.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей. Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысячи.

По росту количества индивидуальных предпринимателей Москва занимает первое место в России. В 2018 году их число увеличилось на 12,5% (более 35 тысяч человек). Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47% и по итогам 2018 года превысили 473 миллиарда рублей.

