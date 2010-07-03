Почти 2,5 миллиона москвичей заняты в малом и среднем бизнесе

Почти 2,5 миллиона жителей столицы заняты в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщила заметистель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В настоящее время в городе действует более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 13% от их общего числа в стране.
"На протяжении последних лет Москва показывает уверенную динамику развития малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47 процентов и по итогам 2018-го превысили 473 миллиарда рублей. Город старается дополнительно простимулировать экономический рост. Предприниматели круглый год могут рассчитывать на консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участвовать в бесплатных образовательных программах", — отметила Сергунина.
По росту количества индивидуальных предпринимателей Москва занимает первое место в России. В 2018 году их число увеличилось на 12,5% (более 35 тысяч человек).
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47% и по итогам 2018 года превысили 473 миллиарда рублей.
В ближайшее время в столице планируются утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе.
"Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес", — рассказала заммэра.
По ее словам, проект постановления правительства Москвы уже подготовлен и предусматривает субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35% документально подтвержденных трат.
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