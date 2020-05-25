Власти столицы обсудят с Роспотребнадзором открытие летних веранд

25 мая, 21:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Власти столицы рассматривают возможность открытия в скором будущем летних веранд после соответствующего обсуждения с Роспотребнадзором. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
"Но с точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все-таки следует делать чуть позже, нежели чем открывать сферы услуг и непродовольственные магазины", – отметил Ефимов.
По его словам, любой ресторан и магазин является дополнительным потоком людей. "В том числе в общественном транспорте, и это дополнительная плотность людей. Как результат – возможное увеличение количества заражений от одного инфицированного", – напомнил заммэра.
Ефимов также рассказал, что около 15% экономики столицы не работает или функционирует в ограниченном режиме. "По количеству людей – это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент", – поделился он.
По его словам, по показателям оборота столичных организаций заметно, что все большее количество сделок происходит в режиме офлайн.
"Это режим доставки, и последние три недели мы видим рост практически по всем позициям", – уточнил Ефимов.
Ограничения в столице продлятся до 31 мая. В городе действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины, не продающие товары первой необходимости, а также кафе, салоны красоты и другие места, относящиеся к сфере услуг.
При этом 12 мая в транспорте введен обязательный масочный режим. Проигнорировавшего санитарные требования обяжут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
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