"Московские сезоны" подготовили культурную онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Московские сезоны" подготовили обширную культурно-развлекательную программу на этой неделе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, пользователям предложат пройти мастер-класс по кондитерскому искусству. Проведет его чемпион России в данной дисциплине Екатерина Кокорева. В частности, она расскажет, как приготовить мармелад из тыквы, а также французские блинчики креп-сюзетт.

Культурную программу подготовили и для детской аудитории. Так, каждый вечер будут проходить онлайн-чтения "Звездные сказки на ночь", основанные на книге "Сказочная Вселенная" Ефрема Левитана. А любителей музыки 29 мая в 20:00 будет ожидать выступление победительницы шоу "Голос. Дети" Олесей Казаченко.

Специальная программа ожидает и интересующихся футболом. Так, спортивный комментатор Виктор Гусев прочитает отрывок из "Старика Хоттабыча", в котором описывалось происходящее перед матчем на стадионе "Динамо". Желающие улучшить самочувствие смогут сделать это в течение июня с помощью разработанного чек-листа, который появится на официальных страницах "Московских сезонов" в социальных сетях с 30 мая.

Ранее столичных жителей пригласили на онлайн-выставку Музея космонавтики "Космический дизайн". На ней посетители смогут узнать много нового о разработках космического костюма, а также архитектуре и инженерии при проектировании космического корабля.