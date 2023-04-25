Более 500 тыс человек воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы" за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За два года сервисом "Библиотеки Москвы" воспользовались более 500 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с помощью сервиса на mos.ru можно найти интересующие книги, забронировать их, познакомиться с тематическими подборками. Он объединяет все 440 библиотек города и дает возможность просмотреть их каталоги.

Найти нужную книгу можно, лишь указав название, фамилию автора, серию или издательство. При этом интерактивная карта поможет узнать, где находится ближайшее к дому, учебе или работе учреждение.

"Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция – одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тысяч раз", – сказала Сергунина.

Также сервис позволяет забронировать книгу. К этой услуге горожане обращались больше 230 тысяч раз. Пользователя дополнительно предупреждают о готовности заказа, а после этого дается три дня, чтобы забрать книгу. Одновременно разрешается брать до 15 экземпляров.

Чтобы забронировать необходимую книгу, необходимо перейти в раздел "Услуги" на сайте mos.ru и в подразделе "Культура, спорт и отдых" выбрать сервис "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг".

Ранее сервис "Библиотеки Москвы" дополнили разделом с анонсами мероприятий. В нем представлена информация об актуальных мероприятиях в читальнях и культурных центрах.

