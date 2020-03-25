Сеть кинотеатров "Каро" приостанавливает работу кинозалов в Москве

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

Сеть кинотеатров "Каро" приостанавливает деятельность своих столичных кинозалов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.

Сергей Собянин распорядился приостановить работу кинотеатров в столице из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Мы поддерживаем данные меры, так как безопасность и здоровье наших гостей являются для нас безусловным приоритетом", – подчеркнули в "Каро".

Деньги за ранее купленные билеты вернут автоматически, зрителям придет оповещение об отмене операции. О возобновлении работы кинотеатров сети объявят дополнительно.

21 марта в "Каро" объявили о закрытии семи кинозалов в Москве из-за коронавируса. Всего в столичном регионе у сети 16 кинозалов. Аналогичное сообщение поступило от объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино").

Указ мэра распространяется также на ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. В стоматологические кабинеты можно будет обратиться только за экстренной помощью при острой боли и других неотложных состояниях.

В центрах "Мои документы" начнут принимать только по предварительной записи. Там можно будет получить только те услуги, которые недоступны в электронном виде. В общественном транспорте временно перестает действовать бесплатный проезд для студентов колледжей и вузов, для пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек. По информации ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.