Коммунальные службы Москвы готовы к переменчивой и оттепельной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные коммунальные службы готовы к переменчивым погодным условиям и оттепели. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По прогнозам синоптиков, погода в столице останется переменчивой до конца недели. Днем воздух будет прогреваться до 2 градусов тепла, а ночью столбики термометров могут опускаться до -7 градусов. Подобные условия способствуют образованию подтоплений и гололедицы.
Мониторингом состояния улично-дорожной сети Москвы городские службы занимаются в непрерывном режиме. На особо опасных участках проводят противогололедную обработку. Речь идет о мостах, тоннелях, набережных, эстакадах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, а также остановках общественного транспорта.
Работу по организации водоходов, предотвращающих скопление талых вод, ведут специалисты комплекса городского хозяйства. Занимаются устранением временных скоплений воды бригады ГУП "Мосводосток". Также в столице продолжается вывоз снега с дворовых территорий.
Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, каким окажется начало весны в Москве. По его словам, в первые дни марта погодную обстановку в столице будут определять антициклоны. Днем в городе будут устанавливаться плюсовые температуры, а ночью столбик термометра вновь будет опускаться ниже нуля.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал существенное уменьшение снежного покрова. До конца следующей недели количество снега снизится до 13 сантиметров, что соответствует показателям апреля.
В Москве ожидается гололедица до конца недели
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