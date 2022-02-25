Москвичам рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 25 февраля, в Москве ожидается плюсовая температура, без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет +2…+4 градуса тепла, ночью – до -4 градусов. В Подмосковье ожидается -1…+4 градуса днем и -7 градусов ночью.
Небольшой снег и гололедицу спрогнозировали синоптики в ночь на субботу. Южный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду.
Атмосферное давление прогнозируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, каким окажется начало весны в Москве. В первые дни марта погодную обстановку в столице будут определять антициклоны. В дневные часы в городе ожидается около +2 градусов, а ночью – до -5 градусов. Как пояснил Шувалов, зима в Москве уже серьезно отступила.
Переменчивая погода сохранится в столице до конца недели
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