Студенты могут бесплатно посетить смотровую площадку ЦДМ 25 января

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Студентов приглашают бесплатно посетить смотровую площадку Центрального детского магазина в Москве 25 января. Такая акция проходит в День российского студенчества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ЦДМ Светлану Фарниеву.

Желающим посетить смотровую площадку нужно будет показать студенческий билет в кассе на шестом этаже. Льготные условия действуют до 22:00.

"Новый, 2024 год мы начинаем со специальной программы для студентов. Студенты смогут полюбоваться захватывающими панорамными видами на исторический центр Москвы, а также посетить Музей детства с уникальной коллекцией ретроигрушек", – уточнила Фарниева.

Ранее сообщалось, что в честь Татьяниного дня вход на каток "Мечтатели" в "Лужниках" с 24 по 26 января сделали бесплатным для студентов. Чтобы попасть на ледовую арену, нужно взять с собой студенческий билет. Непосредственно в праздник, 25 января, гостей ледовой площадки ждет музыкальная программа.

В свою очередь, проезд на Московской канатной дороге в праздничный день будет бесплатным для Татьян, а студентам сделают скидку 50%. Акция продлится до 14:00 26 января.



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