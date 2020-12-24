На портале "Наш город" открыли две новые темы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов

На портале "Наш город" появились две новые темы в категории "Мой двор". Там можно сообщить о самовольной установке ограждений на парковочных местах, а также о сломанных или грязных дорожных знаках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Об ограждения либо других предметах вроде барьеров, столбиков и конусов, установленных на парковочных местах общего пользования, можно написать в теме "Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе".

Обнаружив во дворе поврежденный или грязный дорожный знак, жители могут сообщить об этом в теме "Некачественное содержание дорожных знаков во дворе". Заявку надо сопроводить фотографией нарушения. Ответ должен прийти в течение восьми рабочих дней.

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, "Наш город" постоянно совершенствуется. Он напомнил, что в этом году у жителей Москвы появилась много новых тем.

В частности, они теперь могут оперативно сообщать о повреждениях крыш многоквартирных домов, некачественном содержании подвальных и чердачных помещений, улично-дорожных информационных указателей и других проблемах. В категории "Государственные учреждения" появилась возможность сообщить о проблемах содержания территории государственных учреждений культуры, спорта и социальной сферы.

Возможность обращаться на портал по 40 проблемным темам появилась в этом году у всех жителей ТиНАО. Таким образом, на карте города не осталось мест, где жители не смогли бы сообщить о проблемах через портал. В будущем году он продолжит расширять классификатор тем, доступных для выбора жителям ТиНАО.

Функционал сайта также обновляется. Например, изменилась форма отправки сообщений. Теперь можно сообщать о проблемах, выбрав объект и тему, связанную с ним. Также появились подсказки и встроенные инструменты для редактирования фотографий.

В настоящее время на портале зарегистрировано порядка 1,6 миллиона человек, решено более 4,3 миллиона городских проблем. Для того, чтобы направлять свои пожелания о содержании городских объектов или сообщать о нарушениях, необходимо зарегистрироваться через портал mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении "Наш город".