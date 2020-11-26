Портал "Наш город" теперь доступен всем жителям ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доступ к порталу "Наш город" получили жители шести поселений ТиНАО – Кленовского, Кокошкино, Краснопахорского, Новофедоровского, Роговского и Филимонковского. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко подчеркнул, что теперь к порталу "Наш город" теперь подключены все территории Троицкого и Новомосковского округов.
"Уже сегодня пользователи могут сообщить о нарушениях и проконтролировать качество устранения проблем городскими службами по 40 темам. В дальнейшем портал будет дополняться новыми разделами", – добавил он.
Отмечается, что присоединение территорий происходило поэтапно. В сентябре к сервису подключили жителей Внуковского, Сосенского, Десеновского, Рязановского, Московского и Мосрентгена. До этого были присоединены поселения Марушкинское, Воскресенское, Вороновское, Михайлово-Ярцевское, Щаповское, Первомайское и Киевский.
В настоящее время на портале зарегистрировано порядка 1,6 миллиона человек, решено более 4,3 миллиона городских проблем. Для того, чтобы направлять свои пожелания о содержании городских объектов или сообщать о нарушениях, необходимо зарегистрироваться через портал mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении "Наш город".
После этого необходимо в выбранной категории описать проблему и добавить фотографию.
В частности, сервис принимает жалобы на повреждения дорог, неисправные светофоры, сломанные остановки и многое другое. Ответ пользователь получит в течение 8 рабочих дней.
Ранее сообщалось, что портал "Наш город" перешел на единую систему авторизации. Зарегистрироваться на нем теперь можно только с помощью учетной записи на mos.ru.
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