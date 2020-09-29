Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портал "Наш город" стал доступен для жителей еще шести поселений ТиНАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время жители Щербинки, Троицка, поселений Марушкинского, Внуковского, Сосенского, Десеновского, Московский, Мосрентген и Рязановского уже могут сообщить на портал о плохом состоянии детских и спортивных площадок, поврежденных дорожных знаках, сломанных светофорах, ямах на дорогах и многом другом", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Он отметил, что на территории ТиНАО общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров проживает около 300 тысяч человек. По его словам, до конца года порталом смогут пользоваться все жители Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее сообщалось, что портал "Наш город" перешел на единую систему авторизации. Зарегистрироваться на нем теперь можно только с помощью учетной записи на mos.ru. Анонимность пользователей при этом сохранится, и москвичи смогут, как и раньше, отправлять сообщения на портал под псевдонимом.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем. Его пользователями являются свыше 1,6 миллиона человек.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. Ежедневно на портал поступает более 2,5 тысячи сообщений. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

