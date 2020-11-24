Новогодняя почта Деду Морозу заработает на ВДНХ 27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ с 27 ноября начнет работать новогодняя почта Деда Мороза. Москвичи и гости города смогут отправить письмо с помощью почтовых ящиков, которые будут находиться на катке и в информационном центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Для этого нужно заранее написать письмо, заглянуть в информационный центр, расположенный в левом крыле арки Главного входа ВДНХ, и сбросить конверт в специальный красный ящик с надписью: "Почта Московской усадьбы Деда Мороза". Еще один ящик расположится на катке Выставки – на подиуме проката детской ледовой площадки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для получения личного ответа от Деда Мороза нужно отправить письмо до 15 января, указав обратный адрес на конверте и индекс.

Снеговик-почтовик еженедельно на специальном автобусе будет доставлять почту в усадьбу Деда Мороза.

Также все желающие смогут отправить электронное письмо. Сделать это можно на сайте Московской усадьбы главного героя Нового года.

Ранее россияне назвали место, которое считают идеальным для встречи Нового года. Большинство участников опроса сообщили, что предпочитают отмечать праздник дома. За это высказались 54%. Причем 30% из них собираются с родными, а 13% выезжают на дачу или в загородный дом.

Тем временем торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году. В частности, праздничную атмосферу уже организовали в ГУМе. На втором этаже здания разместили новогодние сани с подарками. Балконы ГУМа украсили огоньками и еловыми ветками.