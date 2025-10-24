Реконструкцию канала имени Москвы могут начать в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Реконструкцию канала имени Москвы планируют начать в 2026 году. Об этом говорится в телеграм-канале Минтранса России.

"План работ обсудили на выездном совещании под председательством замминистра транспорта Валентина Иванова с участием представителей Росморречфлота и Ространсмодернизации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты модернизируют километровый участок между шлюзами № 7 и 8 в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, а также благоустроить прилегающую территорию.

Как отметили в министерстве, это позволит повысить надежность и безопасность судоходства.

В настоящий момент продолжаются изыскательские работы и разработка основных технических решений. В русле канала обновление будет проводиться в межнавигационный период.

Ранее на участке канала имени Москвы был введен запрет на движение судов. По Волоколамскому шоссе также перестали ходить трамваи. Были запущены укороченный маршрут и компенсационный автобус.

Позднее движение восстановили. Специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в тоннеле № 410, который находится под каналом № 294 Тушинского района.