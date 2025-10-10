Форма поиска по сайту

10 октября, 19:41

Транспорт

Движение судов по участку канала имени Москвы возобновлено после ремонтных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение судов по участку канала имени Москвы восстановлено. Об этом сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, завершены ремонтно-восстановительные работы в тоннеле № 410, который находится под каналом № 294 Тушинского района.

"Движение судов на данном участке канала и пропуск через шлюзы № 7, 8 осуществляется в штатном режиме", – добавила пресс-служба ведомства.

Временный запрет на движение судов был введен 8 октября. Под каналом № 294 произошла фильтрация воды.

В связи с этим по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы также перестали ходить трамваи. Были запущены укороченный маршрут и компенсационный автобус.

Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, фильтрацию устранили в максимально короткие сроки.

