10 октября, 19:41Транспорт
Движение судов по участку канала имени Москвы возобновлено после ремонтных работ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение судов по участку канала имени Москвы восстановлено. Об этом сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, завершены ремонтно-восстановительные работы в тоннеле № 410, который находится под каналом № 294 Тушинского района.
"Движение судов на данном участке канала и пропуск через шлюзы № 7, 8 осуществляется в штатном режиме", – добавила пресс-служба ведомства.
Временный запрет на движение судов был введен 8 октября. Под каналом № 294 произошла фильтрация воды.
В связи с этим по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы также перестали ходить трамваи. Были запущены укороченный маршрут и компенсационный автобус.
Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, фильтрацию устранили в максимально короткие сроки.