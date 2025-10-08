Трамваи временно не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи перестанут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы с 21:00 8 октября до 06:00 следующего дня из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, маршрут № 6 в это время работать не будет. Трамваи запустят курсировать по укороченному маршруту 6к от остановки "Братцево" через метро "Сходненская" до Восточного моста.

Кроме того, их заменит автобус, который будет курсировать от метро "Сокол" до остановки "Братцево".

"От метро "Сокол" по Волоколамскому шоссе пользуйтесь автобусами 06, е30, е30к, т70, 88, 356, н12", – уточнили в департаменте.

Ранее трамваи № 6 задерживались на Волоколамском шоссе из-за подтопления Тушинского тоннеля. Спустя время они вновь начали ходить по расписанию.

Помимо этого, было приостановлено движение судов на участке канала имени Москвы. По информации Росморречфлота, в тоннеле № 410 произошла фильтрация воды. Специалистам удалось прекратить ее поступление в тоннель.