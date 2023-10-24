В районе Очаково-Матвеевское построят дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Очаково-Матвеевское будет построен дом по программе реновации. Новостройка будет располагаться по адресу Веерная улица, земельный участок 28а, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Москомэкспертизу.

Здание будет состоять из двух корпусов, которые будут объединены подземной парковкой. Всего дом рассчитан на 552 квартиры. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, для жителей подготовят 238 однокомнатных, 160 двухкомнатных и 154 трехкомнатные квартиры с балконами и лоджиями.

"Несколько квартир адаптируют для маломобильных граждан. В помещениях уже будет выполнена полная отделка, там установят розетки, выключатели, светильники, мойки и плиты на кухнях, а также сантехническое оборудование в санузлах", – подчеркнула она.

Нежилая часть первого этажа будет предназначена для помещений общественного назначения, в которых могут открыться магазины, аптеки и прочие предприятия сферы услуг.

Возле дома специалисты оборудуют проезды, пешеходные зоны, тротуары, детскую площадку, места для занятий спортом, открытые плоскостные автостоянки, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что первый дом снесли по программе реновации в Зюзине на юго-западе столицы. Им стало здание, расположенное на Черноморском бульваре, доме 22, корпусе 1.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в центре столицы в настоящее время строят и проектируют 13 домов в рамках реализации программы реновации.

Собянин рассказал о проектировании 13 домов по программе реновации в центре Москвы