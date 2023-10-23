Первый дом снесли по программе реновации в районе Зюзино

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Первый дом снесли по программе реновации в Зюзине на юго-западе столицы. Им стало здание, расположенное на Черноморском бульваре, доме 22, корпусе 1, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жители этого дома переехали в соседнюю новостройку, уточнил он.

Здание демонтировали при помощи технологии умного сноса, основными принципами которой стали безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Также приоритетом данной технологии является сохранение деревьев при сносе дома. Их накрывают специальными коробами.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", – подчеркнул глава департамента.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за сентябрь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 13 новых жилых домов. Они находятся в семи округах столицы.

Также в прошлом месяце около четырех тысяч человек стали правообладателями новых квартир. Горожане начали переезжать из 192 домов старого жилого фонда в 103 новостройки. Больше всего договоров заключили в ЮВАО.

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации