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20:17

В нерабочие дни доставка обеспечит не более 10% продаж ресторанов в Москве – омбудсмен

город

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Доставка обеспечит максимум 10% продаж ресторанов в Москве в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, большинство заведений прекратит работу на этот период, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов в эфире телеканала "Москва 24".

По словам Миронова, работать только на 10% – это огромный минус для заведений. В связи с этим большинство ресторанов функционировать не будет.

"Доставка – это не панацея, доставка хороша для пиццы, для суши, для бургеров. Если это гастрономический ресторан, то при всем желании доставка больше 10% не составит, а работать на 10% – это заведомый сильнейший <…> минус. Именно поэтому большинство ресторанов будет закрыто", – отметил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

Москвичи начали массово бронировать столики в ресторанах перед длинными выходными

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