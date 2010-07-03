Контракт на аренду Дома союзов для ГД пока не подписан – МФП

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Контракт на аренду Дома союзов для Госдумы не подписан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева.
По его словам, к настоящему моменту существует проект, без контракта. Антонцев уточнил, что для его осуществления должны быть соответствующие средства.
Председатель МФП утверждает, что разговоры на тему аренды длятся уже на протяжении длительного времени. По его словам, сейчас Московская федерация союзов несет значительные убытки, поскольку здание Дома союзов не может быть использовано в полном объеме. Он выразил надежду, что в ближайшее время данный вопрос решится.
Ранее сообщалось, что для временного размещения российских депутатов в 2020–2021 годах планируется арендовать Дом союзов, расположенный по соседству со зданием Госдумы.
На его аренду в месяц из бюджета будут выделять 32 миллиона рублей. В итоге в 2020 году на это предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году – около 388 миллионов.
В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест. Также есть небольшие залы № 1 и № 2 – на 100 и 70 человек. Арендовать любой из них могут все желающие.
До этого говорилось, что здание Госдумы будут ремонтировать, и на время работ депутаты будут проводить пленарные заседания в Колонном зале Дома союзов. Затем появились сообщения, что ремонт откладывается.
Отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ после обнаружения пустот в фундаменте здания. Подготовку проекта курирует специальная рабочая группа, созданная из представителей различных ведомств и организаций.
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