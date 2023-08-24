09:51Город
Красная площадь будет закрыта для посетителей 24 августа
Фото: depositphotos/VLADJ55
Красная площадь будет закрыта для посетителей 24 августа, сообщается в телеграм-канале Исторического музея.
Попасть в Главное здание музея можно через вход № 3 у памятника Жукову. Музейный магазин на Никольской и Покровский собор закрыты.
14 и 15 августа храм Василия Блаженного на Красной площади работал по измененному расписанию. 13 июля храм и вовсе был закрыт для посещения.
Выставка о фотографе Льве Бородулине открылась в Еврейском музее
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!