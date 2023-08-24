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Красная площадь будет закрыта для посетителей 24 августа, сообщается в телеграм-канале Исторического музея.

Попасть в Главное здание музея можно через вход № 3 у памятника Жукову. Музейный магазин на Никольской и Покровский собор закрыты.

14 и 15 августа храм Василия Блаженного на Красной площади работал по измененному расписанию. 13 июля храм и вовсе был закрыт для посещения.

Выставка о фотографе Льве Бородулине открылась в Еврейском музее