Храм Василия Блаженного закроют для посещения с 13:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного временно закроют для посещения, говорится в телеграм-канале музея собора.

Посетить Покровский собор не получится с 13:00 13 июля.

Две недели назад храм закрывали в связи с режимом контртеррористической операции в Москве. 12 июля он возобновил работу.

Православный храм расположен на Красной площади в Москве. 12 июля ему исполнилось 462 года. Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также является филиалом Государственного исторического музея.