Храм Василия Блаженного в Москве открылся после двухнедельного перерыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного, который был временно закрыт на фоне режима КТО в Москве, вновь доступен для посещения. Об этом сообщается в телеграм-канале собора.

"После двухнедельного перерыва Покровский собор вновь распахнул свои двери для посетителей. Настоящий подарок ко дню рождения собора", – говорится в сообщении.

Православный храм расположен на Красной площади в Москве. 12 июля ему исполняется 462 года. Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также является филиалом Государственного исторического музея.

В конце июня Парк имени Горького в Москве также открыли для посещений после режима КТО. "Музеон", Нескучный сад и Воробьевы горы начали работу в штатном режиме.