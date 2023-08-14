График работы храма Василия Блаженного изменится 14–15 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В понедельник и вторник, 14 и 15 августа, храм Василия Блаженного на Красной площади будет работать по измененному расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного исторического музея.

Так, 14 августа Покровский собор будет принимать посетителей до 16:00. Во вторник, 15 августа, храм будет открыт с 13:00 до 18:00. В понедельник касса проработает до 15:15, а во вторник – до 17:15.

Ранее сообщалось, что на Северном речном вокзале откроется фотовыставка к 140-летию российского велоспорта. Мероприятие состоится 15 августа в 18:00.

Также стало известно, что в Галерее Александра Шилова с 11 августа по 13 сентября пройдет выставка "Волшебство акварели". На ней гости смогут ознакомиться с работами художника.

Выставка о фотографе Льве Бородулине открылась в Еврейском музее