Водопровод реконструируют на Золоторожском Валу до конца года

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Водопровод на улице Золоторожский Вал планируют реконструировать до конца года. Уже утвержден соответствующий проект. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Реконструкция водопровода необходима в связи с профилактикой его износа. Мероприятия существенно повысят безопасность эксплуатации водораспределительной системы, а также обеспечат надежную бесперебойную подачу воды потребителям", – рассказала она.

Уточняется, что реконструкция проводится на участке от Гжельского переулка и проходит до улицы Золоторожский Вал. Общая протяженность трассы составляет 200 метров.

Также известно, что работы будут поводиться без разрытия траншей, закрытым способом. После их завершения прилегающую территорию приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что трамвайное депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы реконструируют и обновят, проект работ уже согласован Москомархитектурой. Комплекс, состоящий из восьми зданий, объединят общими стилистическими и цветовыми решениями в индустриальном дизайне.