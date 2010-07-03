Основные работы по благоустройству районов Москвы закончатся к осени

16:19
16:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Основные работы по благоустройству столичных районов будут завершены к осени 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Всего уже благоустроено около 120 объектов. А всего их 200. Работы предстоят крупномасштабные. Только асфальтового покрытия делаем примерно на 35% больше, чем в предыдущем году. Основные работы мы выполним до осени, до начала сентября", – сказал Бирюков.
Он добавил, что полностью благоустройство районов Москвы завершат до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что почти 60 дворовых территорий в Центральном административном округе столицы обустроят с учетом пожеланий москвичей. Предполагается ремонт 65 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, ремонт спортивного покрытия, игровых площадок и площадок для выгула животных.
Также специалисты восстановят 80 тысяч квадратных метров газона, высадят 166 деревьев и свыше девяти тысяч кустарников, обустроят 600 квадратных метров цветников. Помимо этого, на территории, где проводят работы по благоустройству, появятся лавочки, урны, фонари, игровое и спортивное оборудование.
А в Красносельском районе до конца августа текущего года благоустроят две дворовые территории. Во дворах заменят малые архитектурные формы и асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения. Также в плане озеленение объекта. Во дворах высадят кустарники, деревья и цветы.
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