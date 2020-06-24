Движение по ряду улиц Москвы открывают после перекрытия из-за парада Победы

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Ограничения движения начали снимать по ряду столичных улиц после перекрытия из-за проведения парада Победы, информирует Центр организации дорожного движения.
"Открыли проезд по Садовому кольцу и Баррикадной улице", – говорится в сообщении.
Также уже можно проехать по улице Нижние Мнёвники и по проспекту Маршала Жукова в сторону улицы Мнёвники.
При этом по-прежнему остаются перекрытыми Тверская улица, Солянка, Москворецкая и Кремлевская набережные.
Ранее сообщалось, что день проведения парада Победы официально объявлен нерабочим. В связи с этим в городе частично ограничено автомобильное движение.
Движение на восьми улицах в Москве станет двусторонним 24 июня