В парке "Остров мечты" появился гигантский стеклянный купол

Фото: пресс-служба парка "Остров мечты"

Над тематическим парком "Остров мечты" появился самый большой стеклянный купол в России, сообщает пресс-служба парка. Строители уже завершили его установку.

Полностью остеклены все семь куполов: четыре в зоне прогулочно-торговых галерей и три – над атриумами променада. Общая площадь остекления составила более 28 тысяч квадратных метров.

Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин рассказал, что купол над центральным атриумом парка стал самым большим в стране, его площадь – 8 тысяч "квадратов". Это почти в семь раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над зданием Рейхстага в Берлине. Его высота составляет 35 метров, что можно сравнить с 12-этажным домом.

По словам руководителя проекта "Остров мечты" Константина Голубева, при проектировании учитывались все особенности московской погоды с обильными снегопадами и дождями. В частности, зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом будет поддерживаться прохладная температура. "Благодаря прозрачным куполам гости будут ощущать себя словно под открытым небом", – подчеркнул он.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся тематический парк с аттракционами, торгово-прогулочная галерея, где будут воссозданы улочки и достопримечательности городов мира, а также ландшафтный парк, поделенный на северную и южную части.

В парке продолжается заключительный этап отделочных работ и монтаж аттракционов. К настоящему моменту все оборудование, необходимое для открытия первой очереди парка, доставлено в Москву. Закончена установка самого экстремального аттракциона. Гигантские качели "Храм Огня" смогут поднять гостей на высоту 20 метров. Режим работы предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов.

Также смонтированы аттракцион "Птеродактили" и веревочная башня падения. Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне "Замок Снежной королевы".



Атмосфера сказок и комиксов в парке "Остров мечты"