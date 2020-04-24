Столичные власти выделят субсидии на поддержку социального предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Субъекты малого и среднего бизнеса со статусом "социальное предприятие" получат поддержку от города. Им выделят субсидии в размере до миллиона рублей.

Средства пойдут на оборудование и компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг. Постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Претендовать на выплаты можно при соблюдении одного из следующих условий:

обеспечение занятости работников из социально уязвимых категорий (инвалиды, пенсионеры и другие);



реализация продукции и услуг, произведенных инвалидами и другими работниками из социально уязвимых категорий;

производство товаров (выполнение работ или оказание услуг) для этих граждан;

осуществление общественно полезной деятельности (образовательная, культурно-просветительская).

компенсация до 70% затрат на оплату коммунальных услуг;

компенсация процентов по кредиту на поддержку (развитие) деятельности и приобретение оборудования (максимальный размер компенсации составит 5,5 процента);

компенсация части затрат на лизинг оборудования – до 25% лизинговых платежей при закупке импортного и до 35% при закупке отечественного оборудования;

при приобретении импортного оборудования максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке российского сумма компенсации может быть повышена до 35%;

компенсация части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг за счет собственных средств.

Доступны одна или несколько мер поддержки:Компания может использовать один или несколько видов поддержки, но общий размер субсидии составит не более миллиона рублей в год.

15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки. Мэр на поддержку бизнеса выделил около 70 миллиардов рублей.

Столичные власти также предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Владимир Путин предлагал предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

Финансовый объем материальной помощи будет исчисляться с учетом общей численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Поддержка будет исходить из суммы в 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.