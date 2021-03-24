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Город

10:12

Катки с искусственным льдом завершают работу в столице

город

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

В среду, 24 марта, катки с искусственным льдом в столице будут работать последний день. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что специалисты законсервируют техническое оборудование, а также переведут площадки на летний режим.

Основные катки Москвы прекратили работу еще 9 марта, но в связи с сохранением устойчивых холодов работа ряда катков была продлена. Горожан приглашали на катки в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили" и "Красная Пресня", в усадьбе Воронцово и Гончаровском парке, в парках "Ангарские пруды" и 50-летия Октября, а также в парке "Дубки".

Ранее сообщалось, что сезон работы летних веранд в Москве официально стартует с 1 апреля. Монтаж конструкций разрешен с 15 марта. На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона.

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