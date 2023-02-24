Городские службы приступили к уборке снега в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы приступили к уборке улиц от снега, прирост которого к воскресенью может составить шесть сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. <...> В 15:00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, территорий в районах остановок общественного транспорта, станций метро и социальных объектов. Цикл работ корректируют с учетом интенсивности осадков.

В условиях снегопадов водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы перешли на усиленный режим работы в длинные выходные. В городе дежурят 1,5 тысяч аварийных бригад, которые оснащены всей необходимой спецтехникой на случай непредвиденных ситуаций.

До 21:00 пятницы в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы местами могут доходить до 15 метров в секунду. Также в городе действует предупреждение из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах.



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