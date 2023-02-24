Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 21:00 пятницы, 24 февраля, из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Желтый – погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду, метель", – говорится в сообщении.

Помимо этого, до 21:00 воскресенья, 26 февраля, в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах.

24 февраля температура воздуха в Москве не опустится ниже 5 градусов мороза, в Подмосковье – ниже 7 градусов мороза. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 740 миллиметров ртутного столба.



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