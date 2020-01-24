Лебедей-шипунов поселят на водоемах ВДНХ в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На водоемах ВДНХ в апреле планируется поселить лебедей-шипунов.

"Необходимо оказать услуги по передаче в аренду и комплексному содержанию декоративных водоплавающих птиц на открытых водоемах на территории ВДНХ. Необходимо шесть особей лебедей-шипунов возрастом от трех до пяти лет", – указано в техническом задании к заявке, размещенной на сайте госзакупок.

Кроме того, отмечается, что лебеди будут находиться на водоемах только в период с 1 апреля по 31 октября. Остальное время птицы должны будут жить в питомнике.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ москвичам предложили познакомиться с оленихой по имени Сказка. А в центре океанографии и морской биологии "Москвариум", который расположен на ВДНХ, поселились азиатские бескоготные выдры. Самку и самца привезли в Москву из Санкт-Петербурга.