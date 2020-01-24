Шестиэтажный паркинг планируют построить в поселении Московском

Фото: Москомархитектура

Шестиэтажный паркинг площадью около 11 тысяч квадратных метров планируют построить в поселении Московском, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Паркинг появится в составе жилого комплекса в деревне Саларьево. Он будет вмещать 406 машин.

Фасады выполнят из матовых панелей оранжевого и черного цветов, для ограждений используют металлическую сетку. Для спуска и подъема людей предусмотрены лестницы и лифты.

Ранее стало известно, что молодежный досуговый центр появится в Отрадном. Здание расположится на Северном бульваре и будет легковозводимым, что позволит за короткий срок ввести его в эксплуатацию.

Также на улице Авиаторов в районе Солнцево построят торгово-развлекательный центр "Небо" c кинотеатром. Авторы вдохновлялись темой авиации: главный фасад здания сделали прозрачным, с высоким остеклением.