Творческие и кулинарные мастер-классы пройдут в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Масштабная новогодняя программа пройдет на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В пространстве Москвы для гостей подготовят творческие и кулинарные мастер-классы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 22 по 27 декабря посетители могут побывать на мастер-классах по изготовлению праздничных поделок. В столичном пространстве ежедневно проходят викторины, выступления творческих коллективов и участников проекта "Музыка в метро".

С 26 по 31 декабря с 15:00 до 15:30 актеры и режиссеры московского проекта "Живая суббота" подготовят театрально-музыкальную постановку "Кинооливье" с песнями из кинофильмов, зимних стихов и прозы.

Также новогодняя программа запланирована в Доме российской кухни. С открытия выставки-форума там проходят музыкально-гастрономические представления "Дни регионов России". Они продолжатся до 14 января. На сцене проводятся занятия по приготовлению блюд российской региональной национальной кухни.

23 декабря здесь будут представлены блюда Санкт-Петербурга, 24 декабря – Калининградской и Тамбовской областей, 26 декабря – Тверской, 27 декабря – Московской и Тульской, 28 декабря – Новгородской области.

В пятницу, 29 декабря, на ВДНХ состоятся фестивали "Новогодний стол" и "Медовый хлеб".

Ранее Владимир Путин заявил, что выставка-форум "Россия", проходящая на ВДНХ в Москве, вызывает огромный интерес у людей. По его словам, выставку осмотрели несколько миллионов человек, среди которых как москвичи, так и гости столицы. Они с удовольствием посещают национальные павильоны стран СНГ, добавил российский лидер.

В частности, российский лидер подписал новогоднюю открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю выставки "Россия". Организаторы мероприятия предполагают, что вручение открытки произойдет со дня на день. Кроме нее, трехмиллионному посетителю выставки подарят поездку на космодром Восточный.

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