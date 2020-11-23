Депутат МГД: более 5,6 тыс домов проверили на соблюдение требования об открытых продухах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Воскресенская

Волонтеры и депутаты партии "Единая Россия" осмотрели свыше 5,6 тысячи домов в столице на соблюдение законодательства об открытых вентиляционных отверстиях в подвалах жилых домов. Продухи требуются для прохода кошек, заявил Агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

Депутат стал инициатором данной акции. "Еще в 2018 году власти Москвы пошли навстречу общественности и заняли гуманную позицию, обязав управляющие компании держать хотя бы один продух в подвалах полностью открытым для прохода уличных кошек – без решеток и сеток", – сообщил Козлов. По его словам, волонтеры и депутаты за две недели проверили дома, находящиеся в 11 округах города.

В 347 домах продухи были закрыты, подвалы закупорены. "Проводилась информационная кампания по разъяснению, что важно соблюдать постановления городских и федеральных властей", – уточнил парламентарий.

Козлов подчеркнул, что в отношении домов, где были закупорены подвалы, составлены письменные заявления. В дальнейшем их направят в надзорные ведомства.

"Что касается 347 закупоренных домов, в 132 из них управляющие компании после устного обращения исправили ошибку", – обратил внимание депутат Московской городской думы.

Координатор "Школы грамотного потребителя" в Москве Сергей Ладочкин сказал, что почти 95% домов соблюдают законодательство. "Кто-то просто не любит уличных животных, считает их опасными. К счастью, таких спорных дискуссий за две недели рейдов было не так уж и много: все-таки люди у нас гуманные", – заключил активист.

В сентябре сообщалось, что в жилых домах столицы откроют продухи подвалов для животных. По словам экспертов, таким способом получится обеспечить проветриваемость подвальных помещений.