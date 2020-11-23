Депутат МГД: более 5,6 тыс домов проверили на соблюдение требования об открытых продухах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Воскресенская
Волонтеры и депутаты партии "Единая Россия" осмотрели свыше 5,6 тысячи домов в столице на соблюдение законодательства об открытых вентиляционных отверстиях в подвалах жилых домов. Продухи требуются для прохода кошек, заявил Агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.
Депутат стал инициатором данной акции. "Еще в 2018 году власти Москвы пошли навстречу общественности и заняли гуманную позицию, обязав управляющие компании держать хотя бы один продух в подвалах полностью открытым для прохода уличных кошек – без решеток и сеток", – сообщил Козлов. По его словам, волонтеры и депутаты за две недели проверили дома, находящиеся в 11 округах города.
В 347 домах продухи были закрыты, подвалы закупорены. "Проводилась информационная кампания по разъяснению, что важно соблюдать постановления городских и федеральных властей", – уточнил парламентарий.
Козлов подчеркнул, что в отношении домов, где были закупорены подвалы, составлены письменные заявления. В дальнейшем их направят в надзорные ведомства.
"Что касается 347 закупоренных домов, в 132 из них управляющие компании после устного обращения исправили ошибку", – обратил внимание депутат Московской городской думы.
Координатор "Школы грамотного потребителя" в Москве Сергей Ладочкин сказал, что почти 95% домов соблюдают законодательство. "Кто-то просто не любит уличных животных, считает их опасными. К счастью, таких спорных дискуссий за две недели рейдов было не так уж и много: все-таки люди у нас гуманные", – заключил активист.
В сентябре сообщалось, что в жилых домах столицы откроют продухи подвалов для животных. По словам экспертов, таким способом получится обеспечить проветриваемость подвальных помещений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: