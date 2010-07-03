Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать подвальные помещения жилых строений открытыми для бездомных животных. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ был опубликован во вторник, 26 ноября, на официальном портале правовой информации и предусматривает изменения в правилах содержания многоквартирных домов. В нем указывается, что один из продухов строения (отверстий для циркуляции воздуха) должен быть открыт круглогодично.

Ранее сообщалось, что в правительстве разработали проект постановления, которое бы позволило бездомным животным свободно находиться в помещениях под домом. За счет этой нормы планируют как проветривать подвалы, так и позаботиться о животных, которые беззащитны перед холодами.

