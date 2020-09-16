В жилых домах столицы откроют продухи подвалов для животных

В жилых домах столицы откроют продухи подвалов

Комплекс городского хозяйства Москвы распорядился открыть в жилых домах города продухи подвалов. В результате в них смогут греться животные, передает телеканал Москва 24.

По словам экспертов, таким способом получится обеспечить проветриваемость подвальных помещений в столице. В результате в подвалах домов не образуется плесень, считают они.

Помимо того, коты, которые будут укрываться в подвалах, не допустят появления крыс и мышей, переносящих опасные болезни, утверждают специалисты.

В прошлом году правительство РФ предлагало вновь открыть подвалы для кошек. Однако противники инициативы выразили мнение, что за кошками некому будет убирать, а значит в подъезде появится неприятный запах.