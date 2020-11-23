Высота снежного покрова в Москве местами достигает 15 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высота снежного покрова в разных районах столицы утром 23 ноября достигает 8–15 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики напомнили, что после вечерних умеренных осадков в воскресенье в Москве наступил небольшой перерыв. Однако уже к 2:00 к городу подошел следующий атмосферный фронт с более интенсивным снегопадом.
С 3:00 до 9:00 в столице выпало от 2,5 до 5 миллиметров осадков. Снег продолжается, хотя его интенсивность снизилась.
Специалисты подчеркивают, что на севере столицы за прошедшую ночь высота снега увеличилась на 3–5 сантиметров. По данным метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии, высота снега составляет 8 сантиметров.
На ВДНХ выпало за ночь 4 миллиметра осадков в эквиваленте жидкой воды, что в пересчете на снег составляет 4 сантиметра, высота снега увеличилась до 10 сантиметров.
На северо-западе города сугробы увеличились заметнее – в Тушине выпало около 5 сантиметров снега, сейчас высота покрова составляет 14 сантиметров.
На метеостанции МГУ высота снега увеличилась до 15 сантиметров. На юге столицы высота снега местами достигает 14 сантиметров. На востоке столицы сугробы выросли до 10 сантиметров.
По словам синоптиков, на этой неделе в столице ожидается слякотная и облачная погода.
23 ноября в столице ожидается снегопад. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. При этом в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику. Сообщалось, что в Москве проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий.
Москву накрыл североатлантический циклон "Сара"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: