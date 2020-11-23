Высота снежного покрова в Москве местами достигает 15 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова в разных районах столицы утром 23 ноября достигает 8–15 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что после вечерних умеренных осадков в воскресенье в Москве наступил небольшой перерыв. Однако уже к 2:00 к городу подошел следующий атмосферный фронт с более интенсивным снегопадом.

С 3:00 до 9:00 в столице выпало от 2,5 до 5 миллиметров осадков. Снег продолжается, хотя его интенсивность снизилась.

Специалисты подчеркивают, что на севере столицы за прошедшую ночь высота снега увеличилась на 3–5 сантиметров. По данным метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии, высота снега составляет 8 сантиметров.

На ВДНХ выпало за ночь 4 миллиметра осадков в эквиваленте жидкой воды, что в пересчете на снег составляет 4 сантиметра, высота снега увеличилась до 10 сантиметров.

На северо-западе города сугробы увеличились заметнее – в Тушине выпало около 5 сантиметров снега, сейчас высота покрова составляет 14 сантиметров.

На метеостанции МГУ высота снега увеличилась до 15 сантиметров. На юге столицы высота снега местами достигает 14 сантиметров. На востоке столицы сугробы выросли до 10 сантиметров.

По словам синоптиков, на этой неделе в столице ожидается слякотная и облачная погода.

23 ноября в столице ожидается снегопад. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. При этом в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику. Сообщалось, что в Москве проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий.