Четыре лифта для маломобильных граждан заработали на Братеевском мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Братеевском мосту заработали четыре современных лифта для маломобильных граждан, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения, грузоподъемность каждого – до одной тысячи килограммов", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Подходы к лифтам обустроены пандусами с электроподогревом, функция обогрева также предусмотрена на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт.
По словам Бирюкова, внутри лифтов и на этажах установлено видеонаблюдение. Диспетчеры круглосуточно следят за работой лифтов, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада, добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что в лифтах столичных домов начали устанавливать бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха, которые помогут бороться с распространением коронавируса.
Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: чтобы вызвать кабину и отправить ее на нужный этаж, достаточно воспользоваться специальным приложением.
"Спорная территория": "замените лифты"
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