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08:08

Подведены итоги краудсорсинг-проекта "Электронный дом"

город технологии общество

08:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 11 тысяч человек приняли участие в столичном краудсорсинг-проекте "Электронный дом". В реализацию взяты 342 идеи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, краудсорсинг-проек завершился 20 сентября.

"Для жителей многоквартирных домов проект "Электронный дом" должен стать удобной платформой для совместного решения вопросов управления домом. В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, они подали около 2 тысяч идей. 342 финальных идеи отобраны экспертами и взяты в реализацию", – говорится в сообщении.

Краудсорсинг позволяет москвичам самим участвовать в развитии города. Все желающие могут предлагать свои проекты.

По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, участники проекта провели за 10 дней колоссальную работу.

"Благодаря краудсорсинг-проектам правительства Москвы и активной вовлеченности жителей мы можем создавать продукты и менять уже существующие институты на основании реальных запросов и потребностей москвичей", – приводятся в сообщении слова Пищелко.

Все идеи рассматривала группа экспертов, в состав которой, в частности, вошли глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин, префект Центрального административного округа Владимир Говердовский и первый заместитель генерального директора столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Лифшиц.

"Электронный дом" является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Участники краудсорсинга могут предлагать свои идеи по направлениям "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Дом", "Жизненные ситуации. Квартира" и "Жизненные ситуации. Двор". Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.

План реализации уже отобранных идей и график их выполнения можно найти на сайте crowdspace.mos.ru. Новый функционал "Электронного дома" станет доступен в 2020 году.

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город технологии общество

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