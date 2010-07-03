Москвичи предложили больше тысячи идей по "Электронному дому"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В краудсорсинг-проекте "Электронный дом" поучаствовали уже более 8,5 тысяч столичных жителей – за три дня они прислали свыше тысячи идей, связанных с развитием сервиса, передает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что особое внимание горожане уделяют созданию общего чата, где соседи смогут обсуждать вопросы по многоквартирному дому. Также москвичей интересуют упрощение взаимодействия с управляющими компаниями и наличие справочника контактов коммунальных служб.

Все идеи рассматривает группа экспертов, в состав которой, в частности, вошли глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин, префект Центрального административного округа Владимир Говердовский и первый заместитель генерального директора столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Лифшиц.

“Электронный дом” является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Участники краудсорсинга могут предлагать свои идеи по направлениям "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Дом", "Жизненные ситуации. Квартира" и "Жизненные ситуации. Двор". Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.

Предложения принимаются до 14 сентября, присоединиться к обсуждению можно до 19 сентября включительно. План реализации уже отобранных идей и график их выполнения можно найти на сайте crowdspace.mos.ru. Новый функционал "Электронного дома" станет доступен в 2020 году.