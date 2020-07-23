Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Онлайн-услуга "Законодательный бизнес-дайджест" стала самой востребованной на портале mbm.mos.ru. За шесть месяцев текущего года за ней обратились 8 303 раза. Вторым по популярности стал сервис дистанционных консультаций – им воспользовались 2 878 раз. Третье место занимает "Проверка контрагентов" – 2 844 запроса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергнунина, в помощь предпринимателям на портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. С января по июнь ими воспользовались 21,5 тысячи раз.

Отмечается, что на портале публикуется вся информация о мерах поддержки предпринимателей в столице. Там можно найти информацию о субсидиях, льготной аренде помещений для бизнеса, бесплатных обучающих мероприятиях и проектах, а также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения своего дела.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что в Москве активно развивается инфраструктура поддержки МСП. Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на получение субсидий, подготовить документы для регистрации своего дела, подобрать помещения для бизнеса.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч предпринимателей, которые арендуют и выкупают у города недвижимость и землю, а также собственники земельных участков получили поддержку в размере 15,7 миллиарда рублей.

Арендаторы смогли отменить платежи за четыре месяца на сумму 670 миллионов рублей. Застройщики оформили отсрочку платежей за аренду земли за второй квартал текущего года на 4,06 миллиарда рублей.

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций.

Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

