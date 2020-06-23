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Город

23 июня, 20:45

Часть улиц Москвы перекроют 25 июня для возвращения техники после парада Победы

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В информационном центре транспортного комплекса Москвы объявили о частичных перекрытиях улиц в центре, на западе и северо-западе столицы 25 июня для возвращения техники после парада Победы.

Согласно официальной информации, ограничить движение автотранспорта планируют на двух участках. Первый из них включает в себя следующие улицы:

  • 1-я Магистральная улица;
  • Северный путепровод;
  • 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;
  • Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мнёвники по встречной полосе);
  • улица Мнёвники (в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • улица Народного Ополчения (от улицы Мнёвники до Карамышевской набережной по встречной полосе);
  • Карамышевский мост (в сторону улицы Мнёвники);
  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Нижние Мнёвники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники).
Здесь ограничения будут действовать с 09:00 до окончания мероприятия.

Что касается второго участка, то там проезд будут закрывать по мере прохода колонны техники. Начиная с 10:00 требуют особой внимательности водителей следующие отрезки дороги:

  • трасса А107 (Московское малое кольцо);
  • парадная площадка Алабино;
  • Минское шоссе;
  • внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;
  • Рублевское шоссе;
  • Осенняя улица;
  • Крылатская улица;
  • улица Нижние Мнёвники.
Некоторые улицы останутся открытыми для проезда, но на них не разрешат парковаться или останавливаться. Эта мера будет действовать с 00:01 23 июня до 12:00 25 июня.

В информационном центре назвали улицы, которых коснется запрет, – это Крылатская улица (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники), Осенняя улица (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы), 2-й Силикатный проезд в районе дома 8.

Парад Победы состоится в среду, 24 июня. Этот день официально объявлен нерабочим днем. В городе частично ограничат автомобильное движение.

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