Часть улиц Москвы перекроют 25 июня для возвращения техники после парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В информационном центре транспортного комплекса Москвы объявили о частичных перекрытиях улиц в центре, на западе и северо-западе столицы 25 июня для возвращения техники после парада Победы.
Согласно официальной информации, ограничить движение автотранспорта планируют на двух участках. Первый из них включает в себя следующие улицы:
Что касается второго участка, то там проезд будут закрывать по мере прохода колонны техники. Начиная с 10:00 требуют особой внимательности водителей следующие отрезки дороги:
В информационном центре назвали улицы, которых коснется запрет, – это Крылатская улица (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники), Осенняя улица (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы), 2-й Силикатный проезд в районе дома 8.
Парад Победы состоится в среду, 24 июня. Этот день официально объявлен нерабочим днем. В городе частично ограничат автомобильное движение.
Движение на восьми улицах в Москве станет двусторонним 24 июня
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