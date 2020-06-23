Контролером-кассиром московского метро впервые стал мужчина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном метрополитене на должность контролера-кассира впервые принят мужчина. Перед выходом на работу, он две недели обучался дистанционно, прошел шесть смен стажировки в кассах, а также прослушал тренинг по психологии и культуре обслуживания пассажиров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в метро столицы работают 70 контролеров-кассиров. Они не только продают проездные билеты, но и консультируют пассажиров в вестибюлях станций.

"Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в метро столицы работает более 60 тысяч человек, около 65% из которых – мужчины и более 35% – женщины.

Как сообщалось ранее, женщины-машинисты с 2021 года будут работать на Филевской линии Московского метрополитена. Начальник столичной подземки Виктор Козловский рассказал, что требования к кандидатам на обучение очень высокие. В первую очередь люди, желающие связать профессиональную деятельность с метрополитеном, должны пройти жесткий отбор по состоянию здоровья. Отмечается, что после подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты направляются на психологическое тестирование.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет женщинам работать машинистами метро снят. Изменения связаны с появлением более комфортных условий работы. В настоящий момент первые 25 будущих машинистов осваивают данную профессию.

