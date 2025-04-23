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23 апреля, 09:49

Город

Набережные Москвы подготовили к открытию навигации

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Специалисты подготовили почти 80 столичных набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города – Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", – подчеркнул заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ мастера очистили и промыли гранитные парапеты набережных, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары, а также выполнили пескоструйную очистку и покраску чугунных перильных ограждений.

Кроме того, летом они проведут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных, благодаря чему обеспечат безопасную эксплуатацию сооружений и не допустят смещения гранитных плит.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ. Для удаления загрязнений с бронзовых и чугунных элементов, а также с мозаики из смальты используются мягкие кисти и раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности моются с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств.

В Москве привели в порядок 78 набережных к началу навигации

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