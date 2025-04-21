21 апреля, 16:22Город
В Москве дороги и тротуары очистили с шампунем
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В течение трех дней сотрудники комплекса городского хозяйства очищали проезжую часть и тротуары в Москве, используя специализированные шампуни. Об этом сообщает телеграм-канал КГХ со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
"В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – рассказал он.
По словам Бирюкова, на участках, недоступных для техники, очистку выполнили вручную сотрудники коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что в столице промыли после зимы памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Скульптура требует особого ухода.
Для чистки использовалось специальное моющее средство с нейтральным составом. После пену смыли профессиональными аппаратами высокого давления.
Коммунальщики промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве