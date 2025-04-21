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21 апреля, 16:22

Город

В Москве дороги и тротуары очистили с шампунем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В течение трех дней сотрудники комплекса городского хозяйства очищали проезжую часть и тротуары в Москве, используя специализированные шампуни. Об этом сообщает телеграм-канал КГХ со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

"В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – рассказал он.

По словам Бирюкова, на участках, недоступных для техники, очистку выполнили вручную сотрудники коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в столице промыли после зимы памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Скульптура требует особого ухода.

Для чистки использовалось специальное моющее средство с нейтральным составом. После пену смыли профессиональными аппаратами высокого давления.

Коммунальщики промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве

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