Столичный метрополитен подготовил спортивную программу в честь Дня защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный метрополитен подготовил праздничную спортивную программу в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

На станции "Курская" Кольцевой линии горожан ждет мастер-класс по боксу от чемпиона мира по ММА. Также все желающие смогут прокатиться на метро бесплатно. Для этого необходимо около стойки "Победите и проходите" померяться силами с участником сборной России по силовому экстриму.

Также в вестибюле можно будет сдать нормы ГТО. Обладатели лучших результатов получат подарки.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения антиковидных мер: все пассажиры должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что лекция-концерт "Защитники Отечества в русском эпосе" состоится в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ 23 февраля. Мероприятие проведет филолог и этнограф Александр Маточкин.

Также в праздничный день в столице прогремит салют на трех городских площадках: Лужнецкой набережной, парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

